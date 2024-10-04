Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlardan sana bakanlar da vardır. Ama sen, görmedikleri halde körlere yol gösterebilir misin? Yûnus Suresi: 43 HADİS: Hased, ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi iyilikleri yer bitirir. Sadaka, suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları yok eder. Camiü’s-Sağir, No: 2007

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