Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Bilin ki, Allah’ın dostları için ne bir korku vardır, ne de onlar mahzun olurlar. Yûnus Suresi: 62 HADİS: Allah korkusu her hikmetin başıdır. Şüpheli şeylerden titizlikle sakınmak, amellerin efendisidir. Camiü’s-Sağir, No: 2052

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