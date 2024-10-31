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31 EKİM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

31 Ekim 2024, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Dinlenmeniz için geceyi yaratan ve gündüzü aydınlatan da Odur. Şüphesiz bunda dinleyen bir toplum için ibretler vardır.

Yûnus Suresi: 67

HADİS:

(Bir toplum,) ölçü ve tartıyı eksik yaparsa, ziraatın bereketinden mutlaka mahrum kalır ve kıtlığa yakalanırlar.

Camiü’s-Sağir, No: 2064

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