31 Ekim 2024, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Dinlenmeniz için geceyi yaratan ve gündüzü aydınlatan da Odur. Şüphesiz bunda dinleyen bir toplum için ibretler vardır.
Yûnus Suresi: 67
HADİS:
(Bir toplum,) ölçü ve tartıyı eksik yaparsa, ziraatın bereketinden mutlaka mahrum kalır ve kıtlığa yakalanırlar.
Camiü’s-Sağir, No: 2064
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