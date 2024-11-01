01 Kasım 2024, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onlar, “Allah Kendisine oğul edindi” dediler. Allah bundan münezzehtir. O Ganî’dir, yarattıklarından hiçbir şeye muhtaç olmaz.
Yûnus Suresi: 68
HADİS:
Kim beş vakit namazı güzelce kılarsa bunlar, Kıyamet günü kendisi için nur, delil ve kurtuluş olur.
Camiü’s-Sağir, No: 2066
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