Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: “...Sizden bir ücret istemiş değilim. Benim mükâfatımı ancak Allah verir. Ve ben hakka teslim olanlardan olmakla emrolundum.” Yûnus Suresi: 72 HADİS: Ümmetimin en hayırlıları, insanları Allah’a çağıran ve onları Allah’ın seveceği hallere teşvik edendir. Camiü’s-Sağir, No: 2081

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