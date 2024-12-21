Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Onlar kendilerini hüsrâna atanlardır; uydurdukları şeyler de kıyamet gününde kendilerini bırakıp kaybolmuştur. Hûd Suresi: 21 HADİS: En hayırlınız dünyaya karşı kalben en soğuk davrananınızdır. Ahirete karşı da en istekli olanınızdır. Camiü’s-Sağir, No: 2137

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