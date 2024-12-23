Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: And olsun ki Biz Nûh’u kavmine peygamber olarak gönderdik. O dedi ki: “Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım.” Hûd Suresi: 25 HADİS: En hayırlınız, en cömert olanınızdır. Camiü’s-Sağir, No: 2139

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