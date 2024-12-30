Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: [Nûh’a vahyolundu ki:] “Bizim nezâretimiz altında ve vahyimiz üzere gemiyi yap. Zulmedenler hakkında da Benden af dileme...” Hûd Suresi: 37 HADİS: Hayır, fıtrata uygundur. Şer ise fıtratın sapması sonucu işlenir. Camiü’s-Sağir, No: 2153

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