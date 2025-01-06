Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Nuh “Ey Rabbim, hikmetini bilmediğim şeyi Senden istemekten Sana sığınırım” dedi. Hûd Suresi: 47 HADİS: Oruçlu kimsenin yanında yemek yendiğinde, yemek işi bitinceye kadar, melekler durmadan Allah’tan onun için bağışlanma dilerler. Camiü’s-Sağir, No: 1173

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