Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Sâlih: “Şüphesiz ki Rabbim kullarına çok yakındır ve dualara cevap vericidir.” Hûd Suresi: 61 HADİS: Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphelendirmeyen şeye bak. Şüphesiz sen, Allah için terk ettiğin hiçbir şeyin kaybolup gittiğini göremezsin. Camiü’s-Sağir, No: 2178

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