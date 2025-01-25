Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Muhakkak ki O hamd edilmeye lâyıktır ve kullarına lütuf ve ihsanı pek çoktur. Hûd Suresi: 73 HADİS: Dua edenle “Âmin” diyen sevapta ortaktırlar. Okuyan ve dinleyen sevapta ortaktırlar. Âlim ve talebe sevapta ortaktırlar. Camiü’s-Sağir, No: 2184

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