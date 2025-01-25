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25 OCAK 2025 CUMARTESİ - YIL: 55

Günün Ayet ve Hadisi

25 Ocak 2025, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Muhakkak ki O hamd edilmeye lâyıktır ve kullarına lütuf ve ihsanı pek çoktur.

Hûd Suresi: 73

HADİS:

Dua edenle “Âmin” diyen sevapta ortaktırlar. Okuyan ve dinleyen sevapta ortaktırlar.  Âlim ve talebe sevapta ortaktırlar.

Camiü’s-Sağir, No: 2184

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