Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Haddinizi aşmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Hûd Suresi: 112 HADİS: Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Ramazan’a hürmeten Şaban ayında tutulan oruçtur. Camiü’s-Sağir, No: 747

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