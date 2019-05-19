Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مبارك طائفۀِ نسائيه، فطرةً يوكسك أخلاقهمنشأ اولديغى گبى، فسق و سفاهتده دنيا ذوقىايچون قابليتلرى يوق حكمنده‌در. Nurdan Katreler Mübarek taife-i nisâiye, fıtraten yüksek ahlâka menşe’ olduğu gibi, fısk ve sefahette dünya zevki için kabiliyetleri yok hükmündedir. Lem'alar, s. 324

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