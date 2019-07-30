"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Nurdan Katreler

30 Temmuz 2019, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

 

نوردن قطره لر

مادام جنابِ حق وار؛ او هر شيئه بدلدر. مادام او باقيدر؛ ألبته او كافيدر. بر تك جلوۀِ عنايتى، بتون دنيا يرينى طوتار.

Nurdan Katreler

Madem Cenab-ı Hak var; O her şeye bedeldir. Madem O bâkîdir; elbette O kâfidir. Bir tek cilve-i inayeti, bütün dünya yerini tutar.

Lem'alar, s.375

Okunma Sayısı: 85
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    KİK'ten Suriye'nin kuzeybatısında ateşkes çağrısı

    Elektrikte ve gazda zam şampiyonuyuz

    Vizesiz AB bir kez daha

    Basın çalışanları kan kaybediyor

    AYM'nin 'barış akademisyenleri' kararına 1071 akademisyenden karşı bildiri

    İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu'na yeni görevlendirme

    Rusya ve Esad rejiminin İdlib'deki yoğun hava saldırılarında 15 sivil öldü

    15 Temmuz'la birlikte cemaatler bitirilmek mi istendi?

    6 kayıptan 4’ü bulundu

    Bu nasıl anlaşma?

    Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye yeni başlangıç mesajı

    İdlib'deki çatışmalardan kaçanlar Türkiye sınırına geliyor

    Akar: ABD ile anlaşamazsak Suriye'de güvenli bölgeyi Türkiye tek başına oluşturacak

    İnternet bağımlılığını önlemek için neler yapılmalı?

    Rusya: AB Fırat'ın doğusunda petrol sahalarını yağmalıyor

    15 gün önce açılan Bursa Şehir Hastanesi'ni su bastı

    Ucube sistem

    ‘Güvenli bölge’ tartışması

    Onlar Müslüman değil mi?

    TESK’ten “vergi indirimi” çağrısı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    İki ateş arasında kalanlar
    Süleyman KÖSMENE

    İstihare kehanet değildir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sabit faturaların dayanılmaz yükü...
    Genel

    Vizesiz AB bir kez daha
    Genel

    Elektrikte ve gazda zam şampiyonuyuz
    Faruk ÇAKIR

    Din eğitimi ve aile
    Cevher İLHAN

    “Suriyeli sığınmacılar” meselesi
    Ali FERŞADOĞLU

    İslâm, emniyet ve barıştır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Basın çalışanları kan kaybediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.