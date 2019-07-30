Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مادام جنابِ حق وار؛ او هر شيئه بدلدر. مادام او باقيدر؛ ألبته او كافيدر. بر تك جلوۀِ عنايتى، بتون دنيا يرينى طوتار. Nurdan Katreler Madem Cenab-ı Hak var; O her şeye bedeldir. Madem O bâkîdir; elbette O kâfidir. Bir tek cilve-i inayeti, bütün dünya yerini tutar. Lem'alar, s.375

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