Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر دنيايى باشمزه آتش ياپسه‌ڭز، حقيقتِ قرآنيه‌يه فدا اولان باشلر، زندقه‌يه تسليمِ سلاح ايتميه‌جك و وظيفۀِ قدسيه‌سندن واز گچميه‌جكلر إن شاء اﷲ Nurdan Katreler Dünyayı başımıza ateş yapsanız, hakikat-i Kur’âniyeye feda olan başlar, zındıkaya teslim-i silâh etmeyecek ve vazife-i kudsiyesinden vazgeçmeyecekler inşaallah! Lem'alar, s. 395

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