Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالۀِ نور طلبه‌لرى، رسالۀِ نورڭ دائره‌سى خارجنده نور آراماملى و آراماز. Nurdan Katreler Risale-i Nur Talebeleri, Risale-i Nur’un dairesi haricinde nur aramamalı ve aramaz. Lem'alar, s.435

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