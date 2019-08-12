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12 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Nurdan Katreler

12 Ağustos 2019, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

 

نوردن قطره لر

رسالۀِ نور طلبه‌لرى، رسالۀِ نورڭ دائره‌سى خارجنده نور آراماملى و آراماز.

Nurdan Katreler

Risale-i Nur Talebeleri, Risale-i Nur’un dairesi haricinde nur aramamalı ve aramaz.

Lem'alar, s.435

 

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