Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جنابِ حق كمالِ كرمندن و مرحمتندن و عدالتندن، اييلك ايچنده معجّل بر مكافات و فنالقلر ايچنده معجّل بر مجازات درج ايتمشدر. Nurdan Katreler Cenab-ı Hak kemal-i kereminden ve merhametinden ve adaletinden, iyilik içinde muaccel bir mükâfat ve fenalıklar içinde muaccel bir mücazat derc etmiştir. Lem'alar, s. 449

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