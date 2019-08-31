Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره كفر، بيڭ بر أسماءِ إلٰهى‌يى إنكار و نقوشلرينى تزييف و كائناتڭ حقوقنه تجاوز و كمالاتنى إنكار و حدسز دلائلِ وحدانيتى تكذيب ايتمكدر Nurdan Katreler Küfür, bin bir esma-i İlâhîyi inkâr ve nukuşlarını tezyif ve kâinatın hukukuna tecavüz ve kemalâtını inkâr ve hadsiz delâil-i vahdaniyeti tekzip etmektir. Lem’alar, s. 445

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