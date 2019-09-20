"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

Nurdan Katreler

20 Eylül 2019, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

                                                                           نوردن قطره لر

حاكميتڭ أڭ أساسلى خاصّه‌سى، ألبته إستقلال و إنفراددر. ديمك إنتظام وحدتى و حاكميت إنفرادى إقتضا ايدر.

Nurdan Katreler

Hâkimiyetin en esaslı hassası, elbette istiklâl ve infirattır. Demek intizam vahdeti ve hâkimiyet infiradı iktiza eder.

Lem’alar, s. 607

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman
Okunma Sayısı: 94
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üniversite çok mezuna iş yok

    'Doğu Akdeniz'de barıştan yanayız'

    Macron: Sarı Yelekliler sayesinde daha iyi bir cumhurbaşkanı oldum

    ABD İran'a karşı koalisyon kurmayı hedefliyor

    'Netanyahu Trump'a yanlış bilgiler verdi' iddiası

    AB süreci hızlansın

    Hulusi Akar'dan 'Güvenli Bölge' açıklaması

    Bakan Pakdemirli'den çiftçiye ödeme açıklaması

    Rusya ve Çin, İdlib'de ateşkes talep eden BMGK tasarısını veto etti

    Tunus'un eski lideri öldü

    Motorine indirim var ama fiyatlara yansımayacak

    Eskişehir'de çay referandumu

    Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Rum Kesimi'ni uyardı

    Modi'den Keşmir açıklaması

    Fitch'den Türkiye değerlendirmesi

    Liberman'dan Netanyahu'ya: Dalavereyi bırak

    Rusya'dan 'Aramco' açıklaması: Soruşturma objektif yürütülsün

    Kayıtlı işsiz sayısı son 15 yılda 10 kat arttı

    AP'den Arakanlı Müslümanların haklarının ihlal edilmesine kınama

    Soylu: 354 bin Suriyeli ülkesine döndü

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “Sivrisinek ısırığı kadar”
    Genel

    Üniversite çok mezuna iş yok
    Ahmet BATTAL

    Demokratlar… Milyonlardır!
    Osman KOYUNCU

    Bediüzzaman ve İbni Sina’nın hikmete bakışı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    “Başbakanı yakasından tutacak kadar hürsünüz!”
    Süleyman KÖSMENE

    Doğruluk mudur, nezaket midir?
    Risale-i Nur'dan

    Çare, Kur’ân’a sarılmak ve ittihad-ı İslâm
    Faruk ÇAKIR

    Her ile iki üniversite
    Genel

    Tebliğ metodları ve farklılıkların yönetimi -1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.