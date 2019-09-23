Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر شعورِ إنسانى واسطه‌سيله كشف اولنان يوزر فنلردن هر بر فن، حَكم إسمنڭ بر نوعده بر جلوه‌سنى تعريف ايدييور. Nurdan Katreler Şuur-u insanî vasıtasıyla keşfolunan yüzer fenlerden her bir fen, Hakem isminin bir nevide bir cilvesini tarif ediyor. Lem'alar, s.608

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