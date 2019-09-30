Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كائناتڭ موجوداتى، أنواعلرى أڭ منتظم بر فابريقه چرخلرى گبى بربرينه معاونت ايدر، بربرينڭ وظيفه‌سنى تكميله چاليشير. Nurdan Katreler Kâinatın mevcudatı, envaları en muntazam bir fabrika çarkları gibi birbirine muavenet eder, birbirinin vazifesini tekmile çalışır. Lem’alar, s. 614

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