Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حيات، أڭ كوچك بر مخلوقى بر كائنات حكمنه گتيرن معجزه‌كار بر حقيقتدر. Nurdan Katreler Hayat, en küçük bir mahlûku bir kâinat hükmüne getiren mu’cizekâr bir hakikattir. Lem'alar, s.628

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