Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حيات، سائر موجوداتى كندينه خادم ايتديرن، نازنين، نازدار، نازك بر جلوۀِ رحمتِ رحمانيه‌در. Nurdan Katreler Hayat, sair mevcudatı kendine hâdim ettiren, nazenin, nazdar, nazik bir cilve-i rahmet-i Rahmaniyedir. Lem'alar, s.628

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