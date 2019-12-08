Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر بر ذى‌حيات، بو كتابِ كائناتده برر مُهرِ وحدانيت اولديغى گبى، هر برينڭ يوزنده و سيماسنده برر خاتمِ أحديت قونولمشدر. Nurdan Katreler Her bir zîhayat, bu kitab-ı kâinatta birer mühr-ü vahdaniyet olduğu gibi, her birinin yüzünde ve simasında birer hatem-i ehadiyet konulmuştur. Lem’alar, s. 638

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