"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Nurdan Katreler

02 Ocak 2020, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

 

نوردن قطره لر

 إنسان، جامعيتِ تامّه ايله بتون أسماءِ إلٰهيه‌يى آڭلار، ذوق ايدر. خصوصًا رزقده‌كى ذوق جهتيله پك چوق أسماءِ حسنىيى آڭلار.

Nurdan Katreler

İnsan, camiiyet-i tamme ile bütün esma-i İlâhiyeyi anlar, zevk eder. Hususan rızıktaki zevk cihetiyle pek çok Esma-i Hüsnayı anlar.

Lem'alar, s.656

Okunma Sayısı: 67
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Başörtüsü yasağına Danıştay’dan red

    Bak şu Çin’in hadsizliğine

    İşsizlik büyük sorun

    Bel fıtığı olan hastalara tavsiyeler

    'Tüm protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi'

    Şehit Rahmi Kaya dualarla uğurlandı

    MSB'den Tel Abyad'da terör saldırısna ilişkin açıklama

    Rejim İdlib'de okulu hedef aldı: 4'ü çocuk, 8 sivil öldü

    İsrail evlerini yıkıyor, Filistinliler mağaralara sığınıyor

    "Her şey lazım"

    81 ile gönderilen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi'nde neler var?

    ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde son durum?

    Olağanüstü toplanacak Meclis'te gündem Libya tezkeresi

    Ankara'daki acı hadisenin detayları ortaya çıktı

    Huzur ve barış yılı olsun

    İnsan nasıl ölümsüzleşir?

    Nasıl bir yıl olsun?

    İsrafın bedelini halk ödüyor

    Günlük sosyal medya kullanımı 2 saati geçiyor

    Akıl ve bilimle anlatın

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KHK’lar ömür törpüsü
    Genel

    Bel fıtığı olan hastalara tavsiyeler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali Rıza AYDIN

    Allah’ın yüz çevirdiği kimseler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ecevit’in Ayastefanos hükûmeti
    Genel

    İşsizlik büyük sorun
    Süleyman KÖSMENE

    Bir medeniyet cinayeti: Ref-i tesettür
    Ali FERŞADOĞLU

    Hissiyata bulanmış kör muhabbet
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur, iman-ı tahkikîyi kazandırıyor
    Hüseyin Şahinoğlu

    İman, hürriyet ve demokrasi denklemi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.