Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسان، جامعيتِ تامّه ايله بتون أسماءِ إلٰهيه‌يى آڭلار، ذوق ايدر. خصوصًا رزقده‌كى ذوق جهتيله پك چوق أسماءِ حسنىيى آڭلار. Nurdan Katreler İnsan, camiiyet-i tamme ile bütün esma-i İlâhiyeyi anlar, zevk eder. Hususan rızıktaki zevk cihetiyle pek çok Esma-i Hüsnayı anlar. Lem'alar, s.656

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