Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بو دهشتأنگيز تحوّلات ايچنده قهّارانه فورطنه‌لرڭ حدّتلى، أكشى سيمالرى آرقه‌سنده رحمتڭ و حكمتڭ گولر، گوزل يوزلرى گورونور. Nurdan Katreler Bu dehşetengiz tahavvülât içinde kahharâne fırtınaların hiddetli, ekşi simaları arkasında rahmetin ve hikmetin güler, güzel yüzleri görünür. Şuâlar, s. 24

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