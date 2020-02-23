Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كائنات، سرِّ توحيد ايله آخرت عالملرينه و منزللرينه چوق محصولات يتيشديرن بر مزرعه‌در. Nurdan Katreler Kâinat, sırr-ı tevhid ile ahiret âlemlerine ve menzillerine çok mahsulât yetiştiren bir mezraadır. Şuâlar, s. 25

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