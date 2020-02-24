Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مصنوعاتڭ بتون قبيله‌لرى ميقروبدن، قارينجه‌دن تا رگدانه، تا قارتاللره، تا سيّاراته قدر، سلطانِ أزلينڭ غايت وظيفه‌پرور مأمورلريه‌در. Nurdan Katreler Masnuatın bütün kabileleri, mikroptan, karıncadan tâ gergedana, tâ kartallara, tâ seyyarata kadar, Sultan-ı Ezelî’nin gayet vazifeperver memurlarıdır. Şuâlar, s. 24

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