Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر بر ذىحياتڭ عجائب جهازاتى، كمالِ مطلقده بر قدرتى إقتضا ايدر. Nurdan Katreler Her bir zîhayatın acaib cihazatı, kemal-i mutlakta bir kudreti iktiza eder. Şuâlar, s. 32

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