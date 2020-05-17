Nurdan Katreler

Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر حياتمه و جسممه باقدقجه، يوزر طرزده معجزانه أثرلر، نقشلر، صنعتلر گورمكله برابر چوق شفقتكارانه بسلنديگمى مشاهده ايتدم. Hayatıma ve cismime baktıkça, yüzer tarzda mu’cizâne eserler, nakışlar, sanatlar görmekle beraber çok şefkatkârâne beslendiğimi müşahede ettim. Şuâlar, s. 89

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