Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جسد روحه طايانير، آياقده طورور، حياتلانير و لفظ معنايه باقار، اوڭا گوره نورلانير و صورت حقيقته إستناد ايدر، اوندن قيمت آلير. Nurdan Katreler Cesed ruha dayanır, ayakta durur, hayatlanır ve lâfız manaya bakar, ona göre nurlanır ve suret hakikate istinad eder, ondan kıymet alır. Şuâlar, s. 93

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