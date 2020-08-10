Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كمالاتِ إنسانيه‌نڭ أڭ مهمّى و أڭ بيوگى، بلكه بِالجمله كمالاتِ إنسانيه‌نڭ منبعى و أساسى ايمانِ بِاللّٰه و معرفت اللّٰهدر. Nurdan Katreler Kemâlât-ı insaniyenin en mühimi ve en büyüğü, belki bilcümle kemâlât-ı insaniyenin menbaı ve esası iman-ı billâh ve marifetullahtır. Şuâlar, s. 144

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