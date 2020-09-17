Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر توحيد، أڭ أهمّيتلى و أڭ حلاوتلى و أڭ يوكسك بر وظيفهِٔ قدسيه و بر فريضهِٔ فطريه و بر عبادتِ ايمانيه‌در. Nurdan Katreler Tevhid en ehemmiyetli ve en halâvetli ve en yüksek bir vazife-i kudsiye ve bir fariza-i fıtriye ve bir ibadet-i imaniyedir. Şuâlar, s. 177

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