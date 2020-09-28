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28 EYLÜL 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Nurdan Katreler

28 Eylül 2020, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

تنظيم ايتمك و بِالخاصّه غايه‌لرى تعقيب ايتمك و مصلحتلرى گوزه‌ته‌رك بر إنتظام ويرمك، يالڭز علم و حكمتله اولور و إراده و إختيار ايله ياپيلير.

Nurdan Katreler

Tanzim etmek ve bilhassa gayeleri takip etmek ve maslahatları gözeterek bir intizam vermek, yalnız ilim ve hikmetle olur ve irade ve ihtiyâr ile yapılır.

Şuâlar, s. 188

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