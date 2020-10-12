Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر فتّاحيت حقيقتيله بتون موجوداتڭ منتظم صورتلرينى بسيط مادّه‌دن ياپمق و آچمق، وحدتى بداهتله إثبات ايدر. Nurdan Katreler Fettahiyet hakikatiyle bütün mevcudatın muntazam suretlerini basit maddeden yapmak ve açmak, vahdeti bedahetle ispat eder. Şuâlar, s. 195

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