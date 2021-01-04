Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر كفرِ مطلقڭ و نفاقڭ و إرتدادڭ اويله قراڭلقلى و دهشتلى ألملرى و معنوى عذابلرى وار؛ أگر تجسّم ايتسه، او مرتد آدمه بر خصوصى جهنّم اولور. Nurdan Katreler Küfr-ü mutlakın ve nifakın ve irtidadın öyle karanlıklı ve dehşetli elemleri ve manevî azapları var; eğer tecessüm etse, o mürted adama bir hususî Cehennem olur. Şuâlar, s. 203

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