Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مادام كفر حدسز حقوقه بر تجاوزدر، ألبته حدسز بر جنايتدر. اويله ايسه حدسز بر عذابه مستحق ايدر. Nurdan Katreler Madem küfür hadsiz hukuka bir tecavüzdür; elbette hadsiz bir cinayettir. Öyle ise, hadsiz bir azaba müstahak eder. Şuâlar, s. 203

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