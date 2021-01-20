Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هيچ إمكان وار مى كه بو كائناتڭ صانعى، مخلوقاتنى يوز بيڭ ديللر ايله بربريله قونوشديرسون و اونلرڭ قونوشمالرينىايشيتسين و بيلسين و كنديسى قونوشماسين؟ حاشا! Nurdan Katreler Hiç imkân var mı ki, bu kâinatın Sânii, mahlûkatını yüz bin diller ile birbiriyle konuştursun ve onların konuşmalarını işitsin ve bilsin ve kendisi konuşmasın? Hâşâ! Şuâlar, s. 210

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