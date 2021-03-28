Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر توهّم ايله يوقدن ألم آلمق، رحمت و قدرِ إلٰهيه‌يه إعتمادسزلقدر. Nurdan Katreler Tevehhüm ile yoktan elem almak, rahmet ve kader-i İlâhiyeye itimadsızlıktır. Şualar, s. 279

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