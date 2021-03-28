28 Mart 2021, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
توهّم ايله يوقدن ألم آلمق، رحمت و قدرِ إلٰهيهيه إعتمادسزلقدر.
Nurdan Katreler
Tevehhüm ile yoktan elem almak, rahmet ve kader-i İlâhiyeye itimadsızlıktır.
Şualar, s. 279
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