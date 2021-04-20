Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بو زمانمزڭ فتنه‌سى أڭ بيوك بر فتنه اولديغندن، هم متعدّد حديثلر، هم چوق إشاراتِ قرآنيه عين تاريخيله خبر ويرييورلر. Nurdan Katreler Bu zamanımızın fitnesi en büyük bir fitne olduğundan, hem müteaddid hadisler, hem çok işârât-ı Kur’âniye aynı tarihiyle haber veriyorlar. Şuâlar, s. 295

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