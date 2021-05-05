Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مادام حكومتِ جمهوريه، جمهوريتده‌كى حرّيتِ وجدان دستوريله، دينسزلره و سفاهتجيلره ايليشمييور. ألبته ديندارلره و تقواجيلره ده ايليشمه‌مك گركدر. Nurdan Katreler Madem hükûmet-i cumhuriye, cumhuriyetteki hürriyet-i vicdan düsturuyla, dinsizlere ve sefahetçilere ilişmiyor. Elbette, dindarlara ve takvacılara da ilişmemek gerektir. Şuâlar, s. 316

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