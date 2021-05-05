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5 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Nurdan Katreler

05 Mayıs 2021, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

مادام حكومتِ جمهوريه، جمهوريتده‌كى حرّيتِ وجدان دستوريله، دينسزلره و سفاهتجيلره ايليشمييور. ألبته ديندارلره و تقواجيلره ده ايليشمه‌مك گركدر.

Nurdan Katreler

Madem hükûmet-i cumhuriye, cumhuriyetteki hürriyet-i vicdan düsturuyla, dinsizlere ve sefahetçilere ilişmiyor. Elbette, dindarlara ve takvacılara da ilişmemek gerektir.

Şuâlar, s. 316

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