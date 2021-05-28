Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إمكاناتى وقوعات يرنده إستعمال ايتمك، عدليه‌يه و قانونه قارشى إهانتدر. Nurdan Katreler İmkânatı vukuat yerinde istimal etmek, adliyeye ve kanuna karşı ihanettir. Şuâlar, s. 340

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