Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسالهِٔ نور، قرآنڭ بو عصرده بر معجزهِٔ معنويه‌سنڭ بر آيينه‌سى و اوندن ترشّح ايتمش بر تفسيريدر. Nurdan Katreler Risale-i Nur, Kur’ân’ın bu asırda bir mu’cize-i maneviyesinin bir âyinesi ve ondan tereşşuh etmiş bir tefsiridir. Şuâlar, s. 357

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