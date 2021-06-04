Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هركس بِالذّات غيبى بيلمز. فقط إعلام و إلهامِ إلٰهى ايله بيلينه‌بيلير كه، بتون معجزات و كرامات اوڭا طايانير. Nurdan Katreler Herkes bizzat gaybı bilmez. Fakat i’lâm ve ilham-ı İlâhî ile bilinebilir ki, bütün mu’cizat ve kerâmât ona dayanır. Şuâlar, s. 362

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