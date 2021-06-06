06 Haziran 2021, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره ل
نفس جملهدن أدنا، وظيفه جملهدن أعلا.
Nurdan Katreler
Nefis cümleden edna, vazife cümleden a'lâ.
Şuâlar, s. 375
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