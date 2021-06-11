Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر نورده إخلاصى بوزمامق ايچون اُخروى مقامات دخى بڭا ويريلسه، بيراقمغه كنديمى مجبور بيليرم. Nurdan Katreler Nurda ihlâsı bozmamak için uhrevî makamat dahi bana verilse, bırakmaya kendimi mecbur bilirim. Şuâlar, s. 383

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