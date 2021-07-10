Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر صورةً گوروشمديگمزدن مراق ايتمه‌يڭز. بزلر معنًا هر زمان گوروشويورز. Nurdan Katreler Sureten görüşmediğimizden merak etmeyiniz. Bizler manen her zaman görüşüyoruz. Şuâlar, s. 421

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