10 Temmuz 2021, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
صورةً گوروشمديگمزدن مراق ايتمهيڭز. بزلر معنًا هر زمان گوروشويورز.
Nurdan Katreler
Sureten görüşmediğimizden merak etmeyiniz. Bizler manen her zaman görüşüyoruz.
Şuâlar, s. 421
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