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22 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

“Erdoğan vurgunun tam ortasında”

22 Ekim 2026, Perşembe
YENİ Parti Lideri Özgür Özel, fon skandalının kamuya maliyetinin 110 milyar doları bulduğunu öne sürerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sorumluluğunu üstlenmemekle suçladı.

Özel, “Erdoğan fon skandalının tam göbeğinde. İktidar değişmeden kimsenin yüzü gülmez” dedi. Mağduriyetlerin arttığını belirten Özel, “6 Şubat depremlerinin maliyeti 100 milyar dolar, fon vurgununun maliyeti 110 milyar dolar. Asrın felaketinden daha yıkıcı bir durumla karşı karşıyayız” diye konuştu.

Görevden alınan SPK Başkanı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı’nın iktidarın kurduğu komisyonun toplantılarına katıldığını belirten Özel, “Bunların hepsi suç ortağı” ifadelerini kullandı. Erdoğan’a seslenen Özel, “Bunların hepsini atayan AKP’li, atanan AKP’li, soyan AKP’li, soyulan AKP’li, sen tam ortasındasın” dedi. İktidarın fon skandalına ilişkin kanun teklifini de eleştiren Özel, kendi tekliflerinin mağdurların zararlarını karşılamayı amaçladığını, iktidarın teklifinin ise sorumluları koruduğunu savundu. Özel, “Bizim kanun teklifimiz çalandan alan, mağdura veren, bunların kanun teklifi ise çalana kılıf uyduran bir teklif. Haramı yemiş, parayı sırtlamış, parayı kenara koymuş kişilere diyorlar ki ‘Gel bu parayı şu hesaba yatır, ben de senin peşini bırakayım’” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Sedat Serdar

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