12 Temmuz 2021, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
رسالهِٔ نور بنم بدلمه سزلرله گوروشور، درسه مشتاق يڭى قارداشلريمزه گوزلجه درس ويرر.
Nurdan Katreler
Risale-i Nur benim bedelime sizlerle görüşür, derse müştak yeni kardeşlerimize güzelce ders verir.
Şuâlar, s. 419
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