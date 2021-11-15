Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر تصادفى و إنتظامسز ظن ايديلن تموّجاتِ هوائيه، غايت حكمتلى و وظيفه‌دار اولارق ربوبيتڭ تكوينى أمرلرينى أطرافه يتيشديرر. Nurdan Katreler Tesadüfî ve intizamsız zannedilen temevvücat-ı havaiye, gayet hikmetli ve vazifedar olarak rububiyetin tekvinî emirlerini etrafa yetiştirir. Şuâlar, s. 617

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